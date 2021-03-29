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Германия ужесточит правила въезда в страну с 30 марта
Фото: flickr.com/fdecomite

Германия ужесточит правила въезда в страну с 30 марта

Анастасия Волоснова

В мире

Для въезда в Германию туристам придется предъявлять отрицательные результаты теста на коронавирус с 30 марта. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Перед посадкой на рейс в Германию туристы должны будут предъявить отрицательный результат теста на коронавирус на английском или немецком языке. Уточняется, что сделать тест нужно не более чем за 48 часов до вылета.

По предварительной информации, проверку перед въездом в страну будут проводить сотрудники федеральной полиции и здравоохранения. Известно, что наличие отрицательного теста будут требовать у путешественников до 12 мая 2021 года.

Ранее сообщалось, что правило вступит в силу в 00:00 по местному времени 28 марта, но решение изменили. Запрет начнет действовать в полночь во вторник, 30 марта.

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Германиякоронавирусзапрет на въезд
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