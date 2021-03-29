Косметолог объяснила, как правильно использовать патчи и маски для лучшего эффекта

Фото: pexels.com

Многие не знают, как правильно выбрать и использовать тканевые маски. Дерматолог-косметолог Дарья Баскакова рассказала о том, как правильно применять одноразовые тканевые маски и патчи для глаз.

По словам эксперта, в первую очередь стоит обращать внимание на состав, где содержание агрессивных веществ, способствующих прониканию полезных компонентов в кожу, не должно превышать количество других полезных веществ.

— Если сразу после нанесения маски эффект неплохой, то в перспективе при частом использовании может быть негативный эффект. Но нельзя говорить обо всех разовых масках, все очень индивидуально, и нужно обязательно смотреть на состав, — подчеркнула специалист.

По словам Баскаковой, действительно хорошие маски можно найти только среди профессиональных средств.

— Если мы посмотрим на цену и сравним баночную классическую маску и пересчитаем, сколько в ней разовых доз, — это будет гораздо выгоднее, чем 20–30 дешевых тканевых масок. По моему мнению, масс-маркет-маски не только не всегда полезны, но и невыгодны, — рассказала косметолог.

Она отметила, что использовать приобретенное средство нужно исключительно по инструкции.

— Патчи — идея достаточно неплохая, если пользоваться ими правильно и не слишком часто. В режиме два-четыре раза в неделю, тем более если есть такие показания, как утренняя отечность, — объяснила косметолог.

Держать патчи следует не до полного высыхания, примерно 10–15 минут, добавила Баксакова в интервью телеканалу «Звезда».

Читайте также: Косметолог не поможет: врач назвал три болезни, которые «видны» на лице