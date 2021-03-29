Главное
Движение автобусов С12 изменят из-за подготовки к параду Победы
Президент Египта заявил о разблокировке Суэцкого канала
Оригиналы документов больше не нужны для зачисления ребенка в подмосковную школу
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за сильного ветра
Скончалась главный редактор журнала «Мурзилка» Татьяна Андросенко
Москвичам рассказали, когда можно будет открыть дачный сезон
Карта городских событийСмотреть карту
Проект об обязательной регистрации домашних животных внесли в Госдуму
Законодательное собрание Челябинской области внесло в Госдуму проект об обязательной регистрации домашних животных и учете питомцев. Об этом пишет РИА Новости.
Новость дополняется
Последнее
Столичные парки приглашают москвичей на онлайн-лекции
Скончалась главный редактор журнала «Мурзилка» Татьяна Андросенко
Проект об обязательной регистрации домашних животных внесли в Госдуму
Похожий на боевой снаряд предмет нашли в центре Москвы
Ребенок утонул, провалившись под лед в Новгородской области
Роспатент рассмотрит заявку на регистрацию фразы «Наташа, мы все уронили!»
Столичных школьников и студентов пригласили на онлайн-экскурсии ко Дню космонавтики
МненияВсе мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?