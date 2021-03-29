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Проект об обязательной регистрации домашних животных внесли в Госдуму
Фото: https://pixabay.com/ru

Проект об обязательной регистрации домашних животных внесли в Госдуму

Анастасия Волоснова

Животные

Законодательное собрание Челябинской области внесло в Госдуму проект об обязательной регистрации домашних животных и учете питомцев. Об этом пишет РИА Новости.

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