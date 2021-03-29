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Замужняя женщина наняла профессионального «мужчину для объятий» в США

Замужняя женщина наняла профессионального «мужчину для объятий» в США

Кирилл Николаев

В мире

В США замужняя женщина наняла профессионального «мужчину для объятий» за 80 долларов в час (около шести тысяч рублей — Прим. «ВМ»). Об этом сообщает The Sun.

Девушка по имени Саския рассказала, что ей пришлось покинуть своего супруга для продолжения актерской карьеры в Нью-Йорке. Позднее она начала испытывать «нехватку прикосновений». Саския обратилась в специальную службу и наняла «мужчину для объятий».

Женщина объяснила свой поступок. По ее словам, ей нравится «чувство привязанности», которое возникает при объятиях. Это помогает ей ощущать себя человеком. Саския пояснила, что ее муж был не против. Сам супруг отметил, что подобные объятия не мешают паре.

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