Центр ядерной медицины появится в России

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Соглашение о сотрудничестве с целью создания Центра ядерной медицины 29 марта подписали глава Минобрнауки России Валерий Фальков, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук и директор РНЦХ имени академика Б. В. Петровского Константин Котенко. Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки России в понедельник, 29 марта.

По словам Валерия Фалькова, самые смелые проекты обычно появляются в таких междисциплинарных партнерствах.

— Соглашение между Курчатовским институтом и Российским научным центром хирургии станет отправной точкой для проведения совместных наукоемких прорывных исследований в здравоохранении и их внедрения в клиническую практику, — сказал министр.

Основной задачей центра является развитие в стране инновационных технологий ядерной медицины, проведение клинических исследований и внедрение в клиническую практику новых методов.

Михаил Ковальчук заявил, что Курчатовский институт будет способствовать развитию ядерной медицины и получению значимых результатов.

Центр ядерной медицины займется разработкой пилотных проектов типовых центров ядерной медицины и лучевой терапии, добавили в пресс-службе.

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