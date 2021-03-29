Жители России составили портрет идеального начальника

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Жители России рассказали о лучших качествах, которые, по их мнению, обязательно должны быть в начальнике. Опрос провело агентство Kelly Services.

Идеальным руководителем для них является мужчина в возрасте от 35 до 45 лет. Он обязательно должен обладать лидерскими качествами, а также умением выстраивать отношения в коллективе.

Уточняется, что большая часть опрошенных (51 процент) проголосовала за демократичный стиль руководства. Аналитический подход к управлению выбрали 30 процентов. Шесть процентов проголосовали за авторитарный стиль управления, а 13 процентов предпочитают комбинированный стиль или же подход исходя из ситуации.

По данным опроса, 69 процентов мужчин предпочитают подчиняться руководителю мужского пола. 51 процент опрошенных заявили, что им нравится управлять людьми.

Также респонденты перечислили самые негативные характеристики начальника, среди которых оказались грубость, отсутствие такта, чрезмерный контроль и высокомерие, пишет Lenta.ru.

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