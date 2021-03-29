Москвич пытался выманить у своей знакомой 7 миллионов рублей

Фото: Официальный сайт московской полиции (petrovka38.ru)

Симоновский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор москвичу, который обещал решить проблемы бизнес-леди за семь миллионов рублей. Об этом в понедельник, 29 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, Григорий Александров захотел разбогатеть, но законными методами прийти к желаемому успеху не смог. Тогда житель столицы решил преступить закон. Знакомая Александрова рассказала ему, что компания, в которой она работает генеральным директором, подверглась проверке со стороны госорганов. Мужчина предложил свою помощь, заверив, что у него есть нужные связи для того, чтобы прекратить проверку компании.

Никаких связей в госучреждениях у Александрова не было. Тем не менее это не помешало ему потребовать у знакомой семь миллионов рублей для «решения вопроса». Однако женщина, почувствовав неладное, и сообщила об этом в полицию. В итоге злоумышленник был задержан с поличным в кабинете генерального директора во время получения им денег.

Александров полностью признал свою вину. Суд приговорил его к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно по статье «Покушение на мошенничество». Также злоумышленник должен выплатить в пользу государства штраф 300 тысяч рублей.

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