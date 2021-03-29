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Экономист рассказал, как кризис открывает новые возможности для бизнесменов
Фото: pixabay.com

Экономист рассказал, как кризис открывает новые возможности для бизнесменов

Елена Фролова

Экономика

Сдержанный оптимизм вызывают результаты, с которыми экономика России выходит из экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Такое мнение высказал доцент факультета экономики и финансов СЗИУ РАНХиГС Артем Голубев.

— Пандемия коронавируса оказалась хорошим испытанием на прочность для экономики и финансовых систем практически всех стран мира, — подчеркнул эксперт.

По его словам, в 2020 году все стали свидетелями рекордного падения мировой экономики за 90 лет, так как рухнула стоимость нефти, упали обороты экспорта «черного золота» за первое полугодие, а в России тем временем произошла значительная девальвация рубля.

— Для восстановления некоторых отраслей от кризиса понадобится не один год, — добавил Артем Голубев.

При этом он пояснил, что кризисы, помимо очевидных минусов, открывают новые возможности для российских компаний как на внутри государства, так и за его пределами, отмечает «Экономика сегодня». По мнению Артема Голубева, во время восстановления мировой экономики они могут не только удержать ранее завоеванные позиции, но и попытаться занять новые вершины. В качестве показательного примера он привел производителей, которые бросили все свои силы на разработку препаратов, защищающих граждан от новой инфекции.

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