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Мужчина, обвиняемый в растлении мальчика 25 лет назад, арестован в Москве
Фото: Pixabay/Fleimax

Мужчина, обвиняемый в растлении мальчика 25 лет назад, арестован в Москве

Никита Абрамов

Происшествия

Мужчина, обвиняемый в растлении мальчика в электричке в 1996 году, арестован в Москве. Об этом в понедельник, 29 марта, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

Со слов Марковской, инцидент произошел в 1996 году в вагоне поезда Москва — Крюково. В марте того же года было возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия». Однако тогда мужчине удалось скрыться и совершить ряд аналогичных преступлений.

В 2021 году стало известно, где скрывается обвиняемый. Мужчину задержали в его квартире в Сходне. При задержании в одной из комнат было обнаружено много детских игрушек. Соседи обвиняемого рассказали, что к нему приходили несовершеннолетние. Также на компьютере мужчины после процедуры восстановления информации удалось обнаружить детскую порнографию.

Мужчина, обвиняемый в растлении мальчика 25 лет назад, арестован в Москве

По ходатайству СК обвиняемого заключили под стражу. На данный момент установлена его причастность к ряду других преступлений по статье «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних».

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