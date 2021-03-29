«Из окон люди просят о помощи»: квартира загорелась в жилом доме на Профсоюзной улице
Россия, Москва, Профсоюзная улица, 152к2 Карта всех событий
Квартира загорелась в жилом доме на юго-западе Москвы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах в понедельник, 29 марта.
— Из окон горящего дома просят о помощи, — сообщил источник.
Инцидент произошел в понедельник, 29 марта, по адресу улица Профсоюзная, дом 152, корпус 3. Уточняется, что в доме по всей площади загорелась квартира на седьмом этаже.
Сообщается, что существует угроза перехода огня на другие этажи. Пожару был присвоен первый ранг сложности.
Читайте также: Пожар в квартире дома на юго-западе Москвы потушили