«Из окон люди просят о помощи»: квартира загорелась в жилом доме на Профсоюзной улице

Фото: МЧС / Иркутская область

Россия, Москва, Профсоюзная улица, 152к2 Карта всех событий

Квартира загорелась в жилом доме на юго-западе Москвы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах в понедельник, 29 марта.

— Из окон горящего дома просят о помощи, — сообщил источник.

Инцидент произошел в понедельник, 29 марта, по адресу улица Профсоюзная, дом 152, корпус 3. Уточняется, что в доме по всей площади загорелась квартира на седьмом этаже.

Сообщается, что существует угроза перехода огня на другие этажи. Пожару был присвоен первый ранг сложности.

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