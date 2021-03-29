Комендантский час введут в Турции из-за роста случаев COVID-19
Комендантский час вновь введут в Турции из-за роста случаев коронавируса. Об этом говорится в Telegram-канале РИА Новости.
Уточняется, что кафе и рестораны начнут работать в стране только на вынос.
Комендантский час будет действовать каждую неделю с 21:00 пятницы до 5.00 понедельника в Стамбуле, Анкаре, Анталье и других городах Турции.
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