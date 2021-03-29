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Комендантский час введут в Турции из-за роста случаев COVID-19
Фото: pexels.com / Engin Akyurt

Комендантский час введут в Турции из-за роста случаев COVID-19

Анастасия Волоснова

В мире

Комендантский час вновь введут в Турции из-за роста случаев коронавируса. Об этом говорится в Telegram-канале РИА Новости.

Уточняется, что кафе и рестораны начнут работать в стране только на вынос.

Комендантский час будет действовать каждую неделю с 21:00 пятницы до 5.00 понедельника в Стамбуле, Анкаре, Анталье и других городах Турции.

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