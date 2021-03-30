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Психиатр дал рецепт от лени
Кадр из фильма «Дневник Бриджит Джонс»

Психиатр дал рецепт от лени

Татьяна Плотникова

Здоровье

В борьбе с собственной ленью можно использовать ряд приемов и методов, однако следует учесть, что причины лени могут носить как психологический, так и физиологический характер. Об этом во вторник, 30 марта, рассказал врач-психиатр, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.

Специалист пояснил, что лень — в первую очередь недоверие к самому себе, сомнения в способности выполнить поставленную задачу. Эта «обесценивающая личная глубинная установка» лишает человека сил и возможности совершать какие-либо действия.

Фомин предложил в качестве одного из способов борьбы с ленью уехать и отдохнуть.

Если проблема обретает более глубокий характер, можно обратиться к психиатру, который назначит медикаментозное лечение.

Разобраться в ситуации также помогут психотерапевт, коуч или психолог. Последний вариант лучше всего подходит для случаев, когда человек ошибочно оценивает свои возможности под влиянием неких ментальных искажений, что рождает «идеи катастрофизации», рассказал Фомин в интервью радио Sputnik.

Ранее было названо самое тяжелое время суток для одиноких людей.

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