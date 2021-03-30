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Названа причина, по которой работодатели не хотят брать на работу молодежь
Фото: pixabay.com

Названа причина, по которой работодатели не хотят брать на работу молодежь

Полина Долганова

Общество

Работодатели из России рассказали, почему они не хотят брать на работу молодежь в возрасте 18–24 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

В опросе приняли участие около тысячи компаний.

56 процентов работодателей считают, что у молодых кандидатов есть проблемы с дисциплиной. Чуть меньше респондентов, 45 процентов, считают, что у молодых соискателей чересчур завышены ожидания от размера заработной платы.

Устроиться на работу молодым специалистам также мешает отсутствие опыта работы, недостаток рабочих навыков и невосприимчивость к критике. Около четверти респондентов не стали бы рассматривать на свои вакансии молодых людей из-за неумения справляться со стрессом. Каждый пятый работодатель указал на зависимость молодежи от гаджетов.

Среди причин отказов также перечислены отсутствие рекомендаций с прошлого места работы, желание заводить детей и отсутствие связей. 16 процентов бизнесменов вообще не видят преимуществ у молодых соискателей перед более старшими сотрудниками.

Около 13 процентов опрошенных отмечают, что всегда готовы рассматривать молодых кандидатов. Такие компании ценят в молодежи гибкость ума, креативность и умение быстро приспосабливаться.

Среди плюсов молодых соискателей отмечается желание учиться и получать опыт, энергичность, целеустремленность и оптимизм, сообщается в исследовании «Работа.ру».

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