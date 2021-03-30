Астрологи составили прогноз для всех знаков зодиака на 30 марта

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Астрологи составили прогноз для всех знаков зодиака на вторник, 30 марта. В этот день убывающая Луна в Скорпионе окажет помощь в разрешении сложных ситуаций.

Овен

Вселенная подарит поддержку и руководство в самый сложный момент. Представителям этого знака зодиака следует быть внимательными к деталям, в которых можно увидеть подсказки. Подходящий момент, чтобы определиться с новой целью в жизни. Астрологи советуют Овнам внимательнее присмотреться к знакам.

Телец

Этот день подойдет для наслаждений. Все остальное следует отложить. Можно поиграть с домашними питомцами, от души посмеяться или разрисовать стену в комнате. Не стоит задумываться о том, кем нужно быть. Астрологи рекомендуют получать удовольствие.

Близнецы

Не следует терять веру в мечту, если что-то пошло не так. Неудачу нужно принять как вызов, на который важно ответить. Упав на пути к своей цели, нужно найти силы, чтобы подняться. Астрологи советуют не опускать руки.

Рак

Можно окунуться в воспоминания о недавней влюбленности. День станет своеобразным порталом в прошлое, когда грезами о былом можно не только насладиться, но и изменить его течение, чтобы настоящее принесло приятный сюрприз. Астрологи советуют помнить, что все происходящее случается во благо.

Лев

Благоприятное время, чтобы обратить внимание на здоровье, ведь оно отражается и на душевном состоянии. К любым недомоганиям стоит отнестись серьезно и запланировать визит к врачу. Тем, кто не доверяет традиционной медицине, можно попробовать изучить альтернативные методы. Астрологи советуют обратить внимание на сигналы тела.

Дева

В этот день особенно не стоит рубить с плеча. Сейчас не лучшее время для радикальных мер. Важно запастись терпением и следовать к цели маленькими шагами. Самое главное — правильно выбрать направление. Девизом должна стать поговорка «Тише едешь — дальше будешь». Астрологи рекомендуют не торопиться.

Весы

Представители знака окажутся перед выбором. Принимая решение, следует руководствоваться не страхами, а смелостью. Важно посмотреть правде в глаза, а также набраться сил и откровенно поговорить с собой и с близкими. Это приблизит к заветной цели. Астрологи советуют быть честными по отношению к себе и другим.

Скорпион

Следует прислушаться к себе, несмотря на обилие вокруг умных людей. Ответы на все вопросы уже находятся в глубине вас самих. Важно отодвинуть на задний план все другие голоса. Астрологи рекомендуют слушать свой внутренний голос.

Стрелец

В непонятной ситуации стоит взглянуть на нее под другим углом. Не стоит застывать в одной точке, иначе рискуете перестать ориентироваться в пространстве. В непонятном можно попытаться рассмотреть тайну и магию. Астрологи советуют взглянуть на мир по-новому.

Козерог

Следует рассмотреть отличие собственной внешности от внутреннего содержания. Нужно задуматься над тем, кем человек хочет быть на самом деле. Не стоит оглядываться на чужие мнения и взгляды, бояться менять и видеть новые цели. Астрологи советуют сформулировать свои настоящие желания.

Водолей

Лучший период для победы над страхами и откровенного разговора с объектом воздыханий. Следует рискнуть. Звезды не смогут подсказать путь, если человек останется на месте. Важно собрать волю в кулак и сделать то, что нужно. Астрологи советуют найти силы, чтобы побороть страхи.

Рыбы

Стоит задуматься о том, что наихудший вариант развития событий может на самом деле являться наилучшим. Следует довериться звездам и научиться принимать все события в жизни как благо, которое приведет к счастью. Астрологи рекомендуют любить всю жизнь, а не исключительно приятные моменты, сообщает Пятый канал.

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