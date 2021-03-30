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Власти опровергли сообщения о скором росте цен на молоко
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Власти опровергли сообщения о скором росте цен на молоко

Анастасия Колоскова

Общество

Новая система экосбора не приведет к увеличению стоимости молока в России. Об этом заявили в пресс-службе вице-премьера России Виктории Абрамченко.

— Новый «экологичный» подход и по экспертным оценкам, и по расчетам Минэкономразвития не приведет к росту цен, — цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

Отмечается, что экосбор введен в стране еще несколько лет назад, а система расширенной ответственности производителей (РОП) не подразумевает никакой фискальной нагрузки.

В аппарате Абрамченко уточнили, что в концепции РОП не говорится об уплате экосбора в двойном размере для тех, кто производит продовольствие или упаковку. Новый механизм предусматривает отказ от градации и нормативов как таковых.

В пресс-службе сообщили, что со следующего года вся упаковка, которая выпускается на рынок, должна быть утилизирована. Такое решение вызвано нынешними экологическими реалиями и большой нагрузкой на экосистему в связи с коротким жизненным циклом товаров и упаковки.

Потерявшие потребительские свойства товар и упаковка очень быстро становятся мусором, а финансовые затраты на утилизацию перекладываются на плечи граждан. Так, изменения в системе РОП поменяют данную ситуацию в корне, заключили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил в письме главе правительства Михаилу Мишустину, что цены на молоко и молочные продукты могут вырасти в связи с расширением ответственности производителей за утилизацию упаковки.

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