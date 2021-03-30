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«У него больше шансов»: Минсельхоз внесет в Госдуму проект о регистрации домашних животных
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

«У него больше шансов»: Минсельхоз внесет в Госдуму проект о регистрации домашних животных

Ростислав Зубков

Закон

Министерство сельского хозяйства России внесет в Госдуму законопроект о регистрации домашних животных. Он будет отличаться от инициативы, которую ранее предложили рассмотреть депутаты заксобрания Челябинской области, сообщил «Вечерней Москве» председатель комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

29 марта стало известно, что законодательное собрание Челябинской области внесло в нижнюю палату парламента проект об обязательной регистрации домашних животных. Поправки хотят внести в закон «Об ответственном обращении с животными» и некоторые другие акты. Авторы инициативы считают, что регистрация упростит возврат питомцев их хозяевам, а также оттолкнет последних от идеи избавиться от домашнего животного.

Бурматов в разговоре с «ВМ» отметил, что является поборником идеи всеобщей и притом бесплатной регистрации питомцев. Он поддержал стремление челябинских коллег, но усомнился в его корректности с точки зрения формата.

— Говоря о регистрации животных, мы всегда имеем в виду поправки к ветеринарному законодательству. Коллеги из Челябинска почему-то хотят внести изменения в закон, где про регистрацию вообще ни слова, — с недоумением сказал собеседник издания.

По его мнению, проект заксобрания Челябинской области могут отклонить, хотя Бурматов признался, что «был бы рад ошибиться» в этом.

С другой стороны, говорит депутат, более высокие шансы есть у инициативы Минсельхоза.

— Буквально две недели назад они сказали, что будут готовы этой осенью внести свой законопроект о регистрации домашних животных, и сейчас мы с министерством об этом договорились. Этот будут поправки как раз к ветеринарному законодательству, и, на мой взгляд, у них больше шансов быть одобренными, — заявил парламентарий.

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