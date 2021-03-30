Спортивный комплекс может появиться в столичном районе Южное Бутово

АННА МИЛЯЕВА / Фото: «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Академика Понтрягина Карта всех событий

На торги в районе Южное Бутово будет выставлен участок под размещение будущего физкультурно-оздоровительного объекта. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская во вторник, 30 марта.

Территория под комплекс общей площадью 0,6 гектара находится на пересечении улицы Академика Понтрягина и проспекта Адмирала Лазарева. Территория рядом с ней будет озеленена и благоустроена, также появится автомобильная парковка. Общественные обсуждения по этому объекту пройдут на сайте проекта «Активный гражданин» с 17 по 30 марта.

Ранее стало известно о сносе восьми незаконных построек на западе Москвы.

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