Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Спортивный комплекс может появиться в столичном районе Южное Бутово
АННА МИЛЯЕВА / Фото: «Вечерняя Москва»

Спортивный комплекс может появиться в столичном районе Южное Бутово

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, улица Академика Понтрягина Карта всех событий

На торги в районе Южное Бутово будет выставлен участок под размещение будущего физкультурно-оздоровительного объекта. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская во вторник, 30 марта.

Территория под комплекс общей площадью 0,6 гектара находится на пересечении улицы Академика Понтрягина и проспекта Адмирала Лазарева. Территория рядом с ней будет озеленена и благоустроена, также появится автомобильная парковка. Общественные обсуждения по этому объекту пройдут на сайте проекта «Активный гражданин» с 17 по 30 марта.

Ранее стало известно о сносе восьми незаконных построек на западе Москвы.

Читайте также: Помещение в здании начала XX века возле станции метро «Сухаревская» выставили на торги

торгиЮжное Бутовоспортивные комплексы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Православие и мясо: можно ли есть заменители в пост

Георгий Бовт
Георгий Бовт

«Трудные дни» наступают: Россия и США в поисках дна

Игорь Березин
Игорь Березин

Почем попкорн для народа: как кинозалы заработают на еде

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Путешествия станут дешевле

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Только не в Москву: куда не хотят переезжать россияне

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Опять англичанка гадит»: зачем Британии демонизировать Россию

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Вакцинная «гражданская» война: в ожидании битв за госконтракты

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте
Читайте нас в