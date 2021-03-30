Названы три женских имени, с обладательницами которых лучше не связываться
Специалисты назвали три женских имени, обладательницы которых могут злиться без повода, за что за глаза окружающие нередко называют их мегерами.
Рената
Это имя является вариантом мужского имени Ренат и в переводе означает «возрождающаяся». Обладательница этого имени всегда готова постоять за себя, при этом даже пуская в ход кулаки.
Она отличается вспыльчивостью и резкостью. Рената предпочитает дружить с мужчинами, так как общение с ними дается ей легче. Эта женщина может взорваться из-за пустяка. Однако она недолго помнит обиды.
Рената нередко становится участницей скандалов, так как не может справиться с эмоциями. Она не терпит критики.
Обладательница этого имени проявляет чрезмерную настойчивость и прямолинейность. Она предпочитает разбираться со всем на месте. Этой женщине свойственны решительность, прямота и агрессивность.
Однако ей присущ и ряд достоинств, среди которых взаимовыручка, умение добиваться целей и стойкость.
Роза
Как и красивый колючий цветок, Роза нередко выпускает «шипы». Она способна ранить словом или обидной шуткой. Ее поведение отличается властностью, доходящей до деспотизма.
Эта женщина легко выходит из себя и обладает темпераментом холерика. Ее эмоции порой зашкаливают, выходя из берегов.
Обладательница этого имени склонна к истерикам, которые демонстрируют ее нежелание уступать. Она готова спорить до хрипоты, лишь бы выйти победителем.
Роза отличается импульсивностью и впечатлительностью. Она не скрывает чувств и всегда готова кинуться в бой.
Тем не менее эта женщина часто становится хорошей матерью, готовой в любой ситуации защитить своих детей. Она часто наделена талантами. Будучи трудолюбивой от природы, Роза зачастую не может продвинуться по карьерной лестнице из-за резкого нрава. Эта женщина не способна на удар в спину, так как не привыкла хитрить и предпочитает прямой подход.
Руслана
Это имя отличается мощной энергетикой. Среди его значений «львица», а также «могущественная». Зодиаком этого имени считается Дева, а управляет им Солнце.
Руслана отличается остротой языка и опасным темпераментом. Ей свойственны капризность и требовательность. Она добивается желаемого любыми способами. Женщину с этим именем невозможно запугать, а ее мужеству можно позавидовать. Обладательница этого имени не готова сдержать взрывной темперамент. Она не прощает обидчиков и способна на изощренную месть.
Руслане удается стойко переносить удары судьбы. При этом она будет злиться и ругаться, но не плакать. В то же время эта женщина обладает редким обаянием. С ее агрессивным нравом не все готовы мириться, однако, если добиться любви Русланы, она станет для избранника преданной женой.
Несмотря на непростой нрав, у нее есть много положительных качеств, с лихвой компенсирующих отсутствие терпеливости и покладистости, сообщает портал Femmie.
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