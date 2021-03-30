Названы три женских имени, с обладательницами которых лучше не связываться

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Специалисты назвали три женских имени, обладательницы которых могут злиться без повода, за что за глаза окружающие нередко называют их мегерами.

Рената

Это имя является вариантом мужского имени Ренат и в переводе означает «возрождающаяся». Обладательница этого имени всегда готова постоять за себя, при этом даже пуская в ход кулаки.

Она отличается вспыльчивостью и резкостью. Рената предпочитает дружить с мужчинами, так как общение с ними дается ей легче. Эта женщина может взорваться из-за пустяка. Однако она недолго помнит обиды.

Рената нередко становится участницей скандалов, так как не может справиться с эмоциями. Она не терпит критики.

Обладательница этого имени проявляет чрезмерную настойчивость и прямолинейность. Она предпочитает разбираться со всем на месте. Этой женщине свойственны решительность, прямота и агрессивность.

Однако ей присущ и ряд достоинств, среди которых взаимовыручка, умение добиваться целей и стойкость.

Роза

Как и красивый колючий цветок, Роза нередко выпускает «шипы». Она способна ранить словом или обидной шуткой. Ее поведение отличается властностью, доходящей до деспотизма.

Эта женщина легко выходит из себя и обладает темпераментом холерика. Ее эмоции порой зашкаливают, выходя из берегов.

Обладательница этого имени склонна к истерикам, которые демонстрируют ее нежелание уступать. Она готова спорить до хрипоты, лишь бы выйти победителем.

Роза отличается импульсивностью и впечатлительностью. Она не скрывает чувств и всегда готова кинуться в бой.

Тем не менее эта женщина часто становится хорошей матерью, готовой в любой ситуации защитить своих детей. Она часто наделена талантами. Будучи трудолюбивой от природы, Роза зачастую не может продвинуться по карьерной лестнице из-за резкого нрава. Эта женщина не способна на удар в спину, так как не привыкла хитрить и предпочитает прямой подход.

Руслана

Это имя отличается мощной энергетикой. Среди его значений «львица», а также «могущественная». Зодиаком этого имени считается Дева, а управляет им Солнце.

Руслана отличается остротой языка и опасным темпераментом. Ей свойственны капризность и требовательность. Она добивается желаемого любыми способами. Женщину с этим именем невозможно запугать, а ее мужеству можно позавидовать. Обладательница этого имени не готова сдержать взрывной темперамент. Она не прощает обидчиков и способна на изощренную месть.

Руслане удается стойко переносить удары судьбы. При этом она будет злиться и ругаться, но не плакать. В то же время эта женщина обладает редким обаянием. С ее агрессивным нравом не все готовы мириться, однако, если добиться любви Русланы, она станет для избранника преданной женой.

Несмотря на непростой нрав, у нее есть много положительных качеств, с лихвой компенсирующих отсутствие терпеливости и покладистости, сообщает портал Femmie.

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