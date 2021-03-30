Краснокнижных журавлей выпустили на волю в Приморском крае

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Двух редких японских журавлей выпустили на волю в Приморском крае. Птиц выходили в реабилитационном центре.

В выпуске пернатых в естественную среду обитания принимали участие сотрудники министерства лесного и охотничьего хозяйства региона. Журавлей отпустили на волю на участке болотистой местности. Церемония состоялась на территории охранной зоны государственного биосферного заповедника «Ханкайский» возле участка «Журавлиный».

— Покинув транспортные вольеры, журавли отлетели на 200–300 метров и начали кормиться, — рассказал заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Приморья Алексей Суровый.

По его словам, спустя несколько минут птицы установили голосовой контакт со своими сородичами, находившимися неподалеку, отмечает New Inform. При этом эксперты снабдили пернатых специальными трекерами. Теперь они смогут удаленно следить за передвижением журавлей.

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