Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Краснокнижных журавлей выпустили на волю в Приморском крае
Фото: pixabay.com

Краснокнижных журавлей выпустили на волю в Приморском крае

Елена Фролова

Животные

Двух редких японских журавлей выпустили на волю в Приморском крае. Птиц выходили в реабилитационном центре.

В выпуске пернатых в естественную среду обитания принимали участие сотрудники министерства лесного и охотничьего хозяйства региона. Журавлей отпустили на волю на участке болотистой местности. Церемония состоялась на территории охранной зоны государственного биосферного заповедника «Ханкайский» возле участка «Журавлиный».

— Покинув транспортные вольеры, журавли отлетели на 200–300 метров и начали кормиться, — рассказал заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Приморья Алексей Суровый.

По его словам, спустя несколько минут птицы установили голосовой контакт со своими сородичами, находившимися неподалеку, отмечает New Inform. При этом эксперты снабдили пернатых специальными трекерами. Теперь они смогут удаленно следить за передвижением журавлей.

Читайте также: Стриж с весною прилетит. Какие пернатые скоро вернутся с зимовки

птицыПриморьесвобода
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Однажды в Суэцком канале: во что обходится ошибка капитана корабля

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Православие и мясо: можно ли есть заменители в пост

Георгий Бовт
Георгий Бовт

«Трудные дни» наступают: Россия и США в поисках дна

Игорь Березин
Игорь Березин

Почем попкорн для народа: как кинозалы заработают на еде

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Путешествия станут дешевле

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Только не в Москву: куда не хотят переезжать россияне

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Опять англичанка гадит»: зачем Британии демонизировать Россию

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте
Читайте нас в