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Артем Мальцев выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России
Фото: Sandro Halank / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

Артем Мальцев выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России

Полина Долганова

Спорт

Российский лыжник Артем Мальцев стал победителем в индивидуальной гонке на чемпионате страны.

Серебро досталось трехкратному чемпиону зимней Универсиады Ивану Якимушкину. Третье место на пьедестале занял заслуженный мастер спорта Андрей Ларьков.

Примечательно, что лидер мужской сборной России Александр Большунов снялся с заезда. В настоящий момент он готовится к командному спринту, который состоится 31 марта.

Ранее в женской индивидуальной гонке победу одержала Татьяна Сорина.

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