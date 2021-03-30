Артем Мальцев выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России
Российский лыжник Артем Мальцев стал победителем в индивидуальной гонке на чемпионате страны.
Серебро досталось трехкратному чемпиону зимней Универсиады Ивану Якимушкину. Третье место на пьедестале занял заслуженный мастер спорта Андрей Ларьков.
Примечательно, что лидер мужской сборной России Александр Большунов снялся с заезда. В настоящий момент он готовится к командному спринту, который состоится 31 марта.
Ранее в женской индивидуальной гонке победу одержала Татьяна Сорина.
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