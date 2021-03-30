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Представитель ВОЗ рассказала, как снизить смертность с помощью еды
Фото: pixabay.com

Представитель ВОЗ рассказала, как снизить смертность с помощью еды

Полина Долганова

Здоровье

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала, что употребление фруктов и овощей, а также снижение потребления соли и сахара помогут снизить смертность и укрепить здоровье. Об этом сообщает РИА Новости.

Вуйнович добавила, что важно разделять понятия органического и неорганического мышьяка. По ее словам, именно последний является наиболее вредным для здоровья.

— Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что опасность от мышьяка есть в воде, и норма существует в 10 микрограммов на литр. Огромной опасности от рыбы нет, но это зависит от рациона. Например, в Дании это 112 миллиграммов на килограмм рыбы, а в Японии, где в рационе есть рыба, рис и водоросли, которые содержат мышьяк, до 928 миллиграммов, — рассказала специальный представитель ВОЗ в ходе круглого стола в МИА «Россия сегодня».

Она подчеркнула, что допустимая норма содержания мышьяка в морепродуктах в России составляет 5 миллиграммов на килограмм.

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