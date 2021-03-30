Захарова отреагировала на сообщения о намерении Австрии закупить «Спутник V»

Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о том, что Австрия планирует закупить у Российской Федерации вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V».

— Что сейчас творится в недрах евросоюзовской бюрократии, даже страшно себе представить. Рушится мифологема, которая выстраивалась годами, об агрессивной России и необходимости ее изоляции. Сотрудничество на взаимовыгодной и взаимоуважительной основе — девиз российской политики в действии, — написала Захарова на своей странице в социальной сети Facebook.

В заключение она порекомендовала подписчикам не слушать идеологов Брюсселя, так как их философия неактуальна.

Напомним, российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» была разработана в Центре имени Гамалеи. В настоящий момент препарат зарегистрировали в 58 странах, чье общее население превышает 1,5 миллиарда человек. По количеству одобрений регуляторами «Спутник V» находится на втором месте в мире. Его эффективность составляет 91,6 процента.

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