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Косметолог дала советы, как избавиться от отеков на лице после вечеринки
Фото: pixabay.com

Косметолог дала советы, как избавиться от отеков на лице после вечеринки

Елена Фролова

Здоровье

Многие люди сталкиваются с проблемой опухшего лица после бурно проведенного вечера. Бывает, что такие неприятные последствия проявляются накануне важных событий. Помимо этого, на следующее утро после вечеринки оставляет желать лучшего и самочувствие человека.

Косметолог Татьяна Егорова рассказала, как убрать неприятные «итоги» чрезмерного употребления крепких алкогольных напитков на лице.

— Во-первых, обязательно стоит сразу после вечеринки выпить активированный уголь. Причем чем больше — тем лучше. По традиции считают, что одна таблетка идет на десять килограммов веса, однако можно брать и две, — пояснила Татьяна Егорова.

По ее словам, данное вещество сорбирует весь алкоголь, токсины и другие вредные вещества, принятые человеком во время застолья. В целом спиртные напитки замедляют кровообращение и поэтому вызывают отек. Помимо этого, косметолог рекомендовала тщательно очистить лицо от косметики после вечеринки. Также можно нанести на него холодную гидрогелевую маску на 30 минут. Она позволит коже восстановиться, отмечает ФАН.

Вместе с тем Татьяна Егорова посоветовала пить больше воды с лимоном. По ее мнению, большого вреда от отеков нет, однако алкоголь имеет прямое токсичное воздействие на все органы. Обезвоживанию подвергается и кожа.

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