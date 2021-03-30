Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Раскрыты подробности с места задержания стрелка из Мытищ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Мошенники пытались получить кредит на 1,5 миллиона рублей по поддельным документам
Фото: moscow-live

Мошенники пытались получить кредит на 1,5 миллиона рублей по поддельным документам

Илья Ашуров

Происшествия

Правоохранители задержали мошенников, которые пытались получить кредит в банке по поддельным документам. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по Центральному округу столицы во вторник, 30 марта.

Заявление в полицию поступило от сотрудника банка. Он сообщил, что к ним в организацию пришла женщина, которая хотела взять кредит на 1,5 миллиона рублей. Она предоставила все необходимые документы и получила кредит. Позже выяснилось, что документы были поддельные.

Вскоре силовики задержали подозреваемую в мошенничестве, а также ее подельника. Ими оказались 46-летняя приезжая женщина и 43-летний житель Подмосковья. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Мошенничество».

Читайте также: Следователи задержали подозреваемого за убийство, совершенное в Москве 25 лет назад

мошенничество в банкахмошенничество в Москвемошенничество
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Гагарина
Елена Гагарина

От Смутного времени до полета Гагарина: чем удивит Московский Кремль

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Группа «Кино» и пустота: возможен ли концерт без Виктора Цоя

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Корабль на мели: во что обходится ошибка капитана

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Православие и мясо: можно ли есть заменители в пост

Георгий Бовт
Георгий Бовт

«Трудные дни» наступают: Россия и США в поисках дна

Игорь Березин
Игорь Березин

Почем попкорн для народа: как кинозалы заработают на еде

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Путешествия станут дешевле

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте
Читайте нас в