Мошенники пытались получить кредит на 1,5 миллиона рублей по поддельным документам

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Правоохранители задержали мошенников, которые пытались получить кредит в банке по поддельным документам. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по Центральному округу столицы во вторник, 30 марта.

Заявление в полицию поступило от сотрудника банка. Он сообщил, что к ним в организацию пришла женщина, которая хотела взять кредит на 1,5 миллиона рублей. Она предоставила все необходимые документы и получила кредит. Позже выяснилось, что документы были поддельные.

Вскоре силовики задержали подозреваемую в мошенничестве, а также ее подельника. Ими оказались 46-летняя приезжая женщина и 43-летний житель Подмосковья. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению» и «Мошенничество».

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