Владимир Путин сравнил ситуацию с COVID-19 в России и других странах

Фото: Администрация президента РФ

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России на данный момент гораздо лучше, чем в других странах мира. Об этом во вторник, 30 марта, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе заседания совета по межнациональным отношениям.

По его словам, с учетом эпидемиологических ограничений в настоящее время россияне могут путешествовать по родной стране.

— Ситуация на данный момент времени, во всяком случае на данный момент, гораздо лучше, чем во многих традиционных странах, куда наши туристы с удовольствием ездят. Поэтому, да, и посмотреть у нас есть что. Поэтому совмещение нескольких факторов, оно, конечно, очень важно, — цитирует Путина РИА Новости.

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