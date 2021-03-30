Владимир Путин сравнил ситуацию с COVID-19 в России и других странах
Ситуация с коронавирусной инфекцией в России на данный момент гораздо лучше, чем в других странах мира. Об этом во вторник, 30 марта, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе заседания совета по межнациональным отношениям.
По его словам, с учетом эпидемиологических ограничений в настоящее время россияне могут путешествовать по родной стране.
— Ситуация на данный момент времени, во всяком случае на данный момент, гораздо лучше, чем во многих традиционных странах, куда наши туристы с удовольствием ездят. Поэтому, да, и посмотреть у нас есть что. Поэтому совмещение нескольких факторов, оно, конечно, очень важно, — цитирует Путина РИА Новости.
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