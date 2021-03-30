Порошенко: Путину лучше жать руку, чем заглядывать в глаза

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Бывший президент Украины, лидер оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что не считает зазорным жать руку президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Об этом он заявил во вторник, 30 марта, на заседании в Верховной Раде.

Депутат от партии «Слуга народа» Максим Бужанский поставил в упрек Порошенко слова, которые были им якобы сказаны в конце телефонного разговора с Путиным в 2016 году. Стороны обсуждали минские переговоры по Донбассу. Порошенко якобы закончил диалог фразой «Жму руку. Обнимаю».

— Лучше пожимать руки, чем заглядывать в глаза Путину, ища там мира, — приводит слова Порошенко РИА Новости.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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