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Власти Ливана выразили надежду на новые поставки вакцины «Спутник V»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Власти Ливана выразили надежду на новые поставки вакцины «Спутник V»

Кирилл Николаев

Здоровье

Ливан рассчитывает на возможность России поставить необходимый объем вакцины «Спутник V» для обеспечения потребностей населения в рамках достигнутых договоренностей с ливанскими компаниями. Об этом во вторник, 30 марта, заявил министр здравоохранения Ливана Хамед Хасан.

Он выразил надежду на то, что Россия сможет поставить больше препаратов в течение двух–трех месяцев.

— Ливан переживает все происходящее и нуждается в поддержке, — приводит слова Хасана РИА Новости.

Он добавил, что Ливану удалось договориться о поставках семи миллионов доз вакцин, включая российский «Спутник V». Это должно обеспечить вакцинацию 60 процентов населения страны.

Напомним, российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» была разработана в Центре имени Гамалеи. В настоящий момент препарат зарегистрировали в 58 странах, чье общее население превышает 1,5 миллиарда человек. По количеству одобрений регуляторами «Спутник V» находится на втором месте в мире. Его эффективность составляет 91,6 процента.

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вакцинаЛиванкоронавирус
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