Прокуратура проверит случай травмирования ребенка на аттракционе в Зеленограде

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Московская прокуратура проведет проверку после получения четырехлетним ребенком травмы в батутном центре в Зеленограде. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры столицы во вторник, 30 апреля.

Уточняется, что инцидент произошел днем 28 марта.

— Четырехлетний мальчик упал с аттракциона и ударился головой об элемент, не предусмотренный конструкцией и не обеспечивающий безопасную эксплуатацию объекта, — говорится в сообщении.

Ребенку понадобилась помощь врачей. Сотрудники прокуратуры устанавливают все обстоятельства случившегося. В ведомстве добавили, что прокурор Зеленоградского административного округа Владимир Родин уже поговорил с родителями упавшего мальчика, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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