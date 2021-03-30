Дерматолог рассказала, о каких болезнях могут сигнализировать изменения ногтей

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Если человек заметил, что внешний вид его ногтей значительно изменился, то ему стоит задуматься о своем здоровье. Дело в том, что это является признаком ряда проблем в организме. По словам врача-дерматолога Ирины Скорогудаевой, чаще всего люди не обращают внимания на этот признак, что является неправильным.

Она пояснила, что здоровые ногти должны быть блестящими, прочными и гладкими.

— Это структура, которая очень чувствительна к разнообразным изменениям, происходящим в организме. Например, они реагируют на нарушение кровотока, — рассказала Ирина Скорогудаева.

Так как данная плотная роговая пластинка на теле человека снабжается кровью, для ее нормального роста нужен постоянный кровоток. По словам дерматолога, чаще всего изменения внешнего вида ногтей являются сигналом о сердечно-сосудистых заболеваниях. Помимо этого, их форма обязательно поменяется при атеросклерозе. Они могут изменить свой вид и при легочных заболеваниях, болезнях эндокринной системы, отмечает «Радио 1».

— Часто встречаются случаи с субклиническим гипотиреозом, когда у человека еще нет ярких признаков данного заболевания, однако перед его началом наблюдаются сухость и ломкость ногтей, — добавила Ирина Скорогудаева.

Помимо этого, характеризуются изменениями ногтевого слоя почечная недостаточность и болезни почек. При данных заболеваниях ногти меняют цвет. Во время печеночных болезней в организме нарушается синтез белка, поэтому образуется его недостаток в построении ногтя. Кроме того, данные видоизменения говорят о недостатке полезных веществ — витаминов и микроэлементов. Еще одной причиной видоизменения ногтей является псориаз.

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