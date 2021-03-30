Росгвардейцы эвакуировали 20 жильцов загоревшегося дома в Москве
Россия, Москва, Профсоюзная улица Карта всех событий
Сотрудники Росгвардии эвакуировали жителей загоревшегося дома на юго-западе Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным ведомства росгвардейцы заметили клубы дыма, выходившего из окон жилого дома на Профсоюзной улице. Представители правопорядка сообщили об этом в столичную экстренную службу и приступили к эвакуации жильцов. Всего силовики успели вывести 20 человек.
Прибывшие пожарные успешно ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.
Читайте также: Женщину, которая убила двух своих детей, признали невменяемой