Росгвардейцы эвакуировали 20 жильцов загоревшегося дома в Москве

Фото: Пресс-служба Росгвардии

Россия, Москва, Профсоюзная улица Карта всех событий

Сотрудники Росгвардии эвакуировали жителей загоревшегося дома на юго-западе Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства росгвардейцы заметили клубы дыма, выходившего из окон жилого дома на Профсоюзной улице. Представители правопорядка сообщили об этом в столичную экстренную службу и приступили к эвакуации жильцов. Всего силовики успели вывести 20 человек.

Прибывшие пожарные успешно ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.

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