Наталья Сергунина: Более 550 тысяч человек посмотрели онлайн-программу «Ночи театров»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В 2021 году программу акции «Ночь театров» в онлайн-формате посмотрели 550 тысяч человек. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Акция прошла в Москве с 27 по 28 марта. Более 130 культурных учреждений столицы присоединились к программе и открыли свои двери для москвичей ночью. Еще около 30 мероприятий провели в прямом эфире в социальных сетях и на других онлайн-площадках.

— «Ночь театров» популярна у москвичей самых разных возрастов. Она объединяет тысячи поклонников театрального искусства. Только онлайн-трансляции в этом году посмотрели больше 550 тысяч человек, — уточнила Наталья Сергунина.

Более 186 тысяч жителей столицы посмотрели постановку «Синяя птица» в «Электротеатре Станиславский» и видеоэкскурсию по театру. Еще 107 тысяч зрителей смотрели выступление театра «Балет Москва» в культурном центре «Вдохновение» и 27,3 тысячи участников акции присоединились к просмотру спектакля «Свидание в Москве» в Московском академическом музыкальном театре имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко.

Уточняется, что во время проведения акции в театре «Геликон-опера» продолжал работать пункт вакцинации от коронавируса. В ночь с 27 на 28 марта прививку от коронавируса сделал заслуженный артист РСФСР, один из ветеранов Театра сатиры Виктор Рухманов.

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