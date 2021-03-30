Два человека пострадали при опрокидывании судна в Ленинградской области

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Два человека пострадали при опрокидывании строящегося судна в Ленинградской области. Об этом во вторник, 30 марта, сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Отмечается, что шесть человек выбрались самостоятельно. Местонахождение еще двух работников не установлено, сообщает РИА Новости.

По факту опрокидывания судна возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

Ранее сообщалось, что рыболовный траулер «Скорпион» завалился на борт в Отрадном (Кировский район Ленинградской области — прим. «ВМ»). По словам очевидцев, это не первый подобный случай. В прошлый раз при аналогичной ситуации рабочий сломал ногу.

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