Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Два человека пострадали при опрокидывании судна в Ленинградской области
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Два человека пострадали при опрокидывании судна в Ленинградской области

Кирилл Николаев

Происшествия

Два человека пострадали при опрокидывании строящегося судна в Ленинградской области. Об этом во вторник, 30 марта, сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Отмечается, что шесть человек выбрались самостоятельно. Местонахождение еще двух работников не установлено, сообщает РИА Новости.

По факту опрокидывания судна возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

Ранее сообщалось, что рыболовный траулер «Скорпион» завалился на борт в Отрадном (Кировский район Ленинградской области — прим. «ВМ»). По словам очевидцев, это не первый подобный случай. В прошлый раз при аналогичной ситуации рабочий сломал ногу.

Читайте также: Спецназовца ранили в ногу во время штурма дома стрелка из Мытищ

уголовное делоЛенинградская областьсуд
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Горе украинцам без ума и без вакцины

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва музыкальная: угадай «Мелодию» с двух кружек

Елена Гагарина
Елена Гагарина

От Смутного времени до полета Гагарина: чем удивит Московский Кремль

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Группа «Кино» и пустота: возможен ли концерт без Виктора Цоя

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Корабль на мели: во что обходится ошибка капитана

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Православие и мясо: можно ли есть заменители в пост

Георгий Бовт
Георгий Бовт

«Трудные дни» наступают: Россия и США в поисках дна

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте
Читайте нас в