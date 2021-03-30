Продажа корюшки стартовала в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Продажа корюшки началась в Санкт-Петербурге. Килограмм традиционно излюбленной рыбы может обойтись в среднем от 750 до 1000 рублей.

Вкусную рыбу продают на прилавках городских рынков. Например, на Сенном самая низкая цена этого гастрономического символа Северной столицы составляет 700 рублей за килограмм. Как сообщили продавцы, рыбу стали привозить на продажу около недели назад. Причем сначала стараются реализовать более крупную корюшку, а затем покупателям будут предлагать более мелкий товар.

По словам торговцев, ажиотаж вокруг этого рыбного продукта уже есть, отмечают «Невские новости». В день реализуется около 30–40 килограммов улова.

СПРАВКА «ВМ»

Корюшка — рыба семейства корюшковых. Различают два вида: азиатскую и европейскую корюшку. Последняя обитает в Ладожском и Онежском озерах, а также Балтийском и Северном морях. В отличие от азиатской, у нее слабые зубы и более короткая боковая линия.

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