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Мошенники похитили 6 миллионов рублей под предлогом продажи медицинских масок
Фото: YouTube / Россия 24

Мошенники похитили 6 миллионов рублей под предлогом продажи медицинских масок

Илья Ашуров

Происшествия

Прокуратура утвердила обвинение в отношении мужчины, который похитил крупную сумму денег под предлогом продажи медицинских масок. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 30 марта.

В мае 2020 года злоумышленники продали предпринимателю первую партию масок по заниженной цене на общую сумму 1,2 миллиона рублей. Сделка прошла успешно и убедила потерпевшего в «благонадежности» контрагента. Тогда злоумышленники повысили ставки: они заключили с бизнесменом сделку уже на 6 миллионов рублей, а для ее проведения пригласили его на склад. В указанном месте действительно были маски, вот только принадлежали они третьим лицам. Ничего не подозревающий предприниматель передал деньги похитителям. После чего злоумышленники скрылись.

В отношении одного из них возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Дело его подельников выделено в отдельное судопроизводство.

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