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СК начал проверку после сообщений об избиении пенсионерки на севере Москвы
Фото: СК РФ

СК начал проверку после сообщений об избиении пенсионерки на севере Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия

Следственный комитет России начал проверку после сообщений об избиении 89-летней женщины на севере Москвы. Об этом говорится на сайте ГСУ СК РФ по столице.

Да этого в СМИ появились сообщения о том, что мужчина жестоко избил свою 89-летнюю тещу. Уточняется, что женщина является ветераном тыла. По факту произошедшего началась проверка.

Ранее сообщалось, что дом стрелка из Мытищ начали обстреливать из гранатомета во время спецоперации.

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Следственный комитет РФпенсионеркиизбиение
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