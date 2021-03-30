СК начал проверку после сообщений об избиении пенсионерки на севере Москвы

Фото: СК РФ

Следственный комитет России начал проверку после сообщений об избиении 89-летней женщины на севере Москвы. Об этом говорится на сайте ГСУ СК РФ по столице.

Да этого в СМИ появились сообщения о том, что мужчина жестоко избил свою 89-летнюю тещу. Уточняется, что женщина является ветераном тыла. По факту произошедшего началась проверка.

Ранее сообщалось, что дом стрелка из Мытищ начали обстреливать из гранатомета во время спецоперации.

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