Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Мурашко: Говорить о третьей волне коронавируса в России преждевременно
Фото: пресс-служба Совфеда

Мурашко: Говорить о третьей волне коронавируса в России преждевременно

Кирилл Николаев

Здоровье

В настоящее время в России снижается заболеваемость коронавирусной инфекцией. В связи с этим преждевременно говорить о третьей волне пандемии. Об этом во вторник, 30 марта, заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко в эфире Первого канала.

— Заболеваемость снижается ежедневно, поэтому говорить пока о третьей волне преждевременно, — отметил он.

Мурашко добавил, что количество больничных коек для пациентов с коронавирусом в России сократилось примерно до 120 тысяч.

Ранее Михаил Мурашко оценил число вакцин от коронавируса в России. Также, по его словам, на данный момент на амбулаторном этапе на лечении находятся более 250 тысяч человек, а в стационарах — чуть более 100 тысяч человек.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Роспотребнадзор смягчил требования по охвату населения тестированием на COVID-19

пандемиякоронавирусМихаил Мурашко
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Горе украинцам без ума и без вакцины

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва музыкальная: угадай «Мелодию» с двух кружек

Елена Гагарина
Елена Гагарина

От Смутного времени до полета в космос: чем удивит Московский Кремль

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Группа «Кино» и пустота: возможен ли концерт без Виктора Цоя

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Корабль на мели: во что обходится ошибка капитана

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Православие и мясо: можно ли есть заменители в пост

Георгий Бовт
Георгий Бовт

«Трудные дни» наступают: Россия и США в поисках дна

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте
Читайте нас в