Мурашко: Говорить о третьей волне коронавируса в России преждевременно

Фото: пресс-служба Совфеда

В настоящее время в России снижается заболеваемость коронавирусной инфекцией. В связи с этим преждевременно говорить о третьей волне пандемии. Об этом во вторник, 30 марта, заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко в эфире Первого канала.

— Заболеваемость снижается ежедневно, поэтому говорить пока о третьей волне преждевременно, — отметил он.

Мурашко добавил, что количество больничных коек для пациентов с коронавирусом в России сократилось примерно до 120 тысяч.

Ранее Михаил Мурашко оценил число вакцин от коронавируса в России. Также, по его словам, на данный момент на амбулаторном этапе на лечении находятся более 250 тысяч человек, а в стационарах — чуть более 100 тысяч человек.

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