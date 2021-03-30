Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Эксперт оценил ажиотаж вокруг информации об обновлении дизайна банкнот
Фото: moscow-live

Эксперт оценил ажиотаж вокруг информации об обновлении дизайна банкнот

Елена Фролова

Экономика

Намерение Центрального банка России обновить дизайн купюр прокомментировал политический обозреватель Сергей Михеев.

Известно, что к 2022 году будет выпущена новая 100-рублевая банкнота. А уже к 2035 году большая часть старых бумажных денег выйдет из оборота. Новый внешний облик приобретет даже десятирублевая купюра. При этом все российские федеральные округа будут равномерно представлены на обновленных банкнотах.

— На мой взгляд, не стоит видеть какой-то скрытый смысл в выпуске новых банкнот, — пояснил Сергей Михеев, отвечая на вопрос о слухах про деноминацию.

По словам эксперта, деноминация фактически представляет собой упразднение мелких денег. При этом политический обозреватель считает, что номинал в 10 и 50 рублей будет сохранен, отмечает «Царьград». Он пояснил, что финансовые власти должны подробно разъяснять гражданам что и зачем они делают, чтобы у них не возникало беспокойства.

Читайте также: Сбор монет и обновление купюр: эксперты объяснили планы Центробанка РФ

обновлениедизайнбанкноты
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать подростку

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Горе украинцам без ума и без вакцины

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва музыкальная: угадай «Мелодию» с двух кружек

Елена Гагарина
Елена Гагарина

От Смутного времени до полета в космос: чем удивит Московский Кремль

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Группа «Кино» и пустота: возможен ли концерт без Виктора Цоя

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Корабль на мели: во что обходится ошибка капитана

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Православие и мясо: можно ли есть заменители в пост

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте
Читайте нас в