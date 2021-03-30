Эксперт оценил ажиотаж вокруг информации об обновлении дизайна банкнот

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Намерение Центрального банка России обновить дизайн купюр прокомментировал политический обозреватель Сергей Михеев.

Известно, что к 2022 году будет выпущена новая 100-рублевая банкнота. А уже к 2035 году большая часть старых бумажных денег выйдет из оборота. Новый внешний облик приобретет даже десятирублевая купюра. При этом все российские федеральные округа будут равномерно представлены на обновленных банкнотах.

— На мой взгляд, не стоит видеть какой-то скрытый смысл в выпуске новых банкнот, — пояснил Сергей Михеев, отвечая на вопрос о слухах про деноминацию.

По словам эксперта, деноминация фактически представляет собой упразднение мелких денег. При этом политический обозреватель считает, что номинал в 10 и 50 рублей будет сохранен, отмечает «Царьград». Он пояснил, что финансовые власти должны подробно разъяснять гражданам что и зачем они делают, чтобы у них не возникало беспокойства.

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