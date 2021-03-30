Минкультуры: Более половины библиотек РФ не оснащены необходимым оборудованием

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Около 80 процентов библиотек в России в настоящее время не оснащены необходимым оборудованием. Об этом во вторник, 30 марта, сообщил заместитель директора департамента науки и образования Министерства культуры Российской Федерации Лидия Федякина.

По ее словам, более 100 тысяч библиотек не оснащены нужным оборудованием. В модернизации нуждается половина всех действующих в стране книгохранилищ.

Федякина отметила, что привести российскую библиотечную систему в соответствие с современными потребностями Министерства культуры России планирует в рамках реализации правительственной Стратегии развития библиотечного дела до 2030 года. Работники Минкультуры уже начали работу по созданию национальной книжной платформы. С ее помощью средства будут тратиться на закупку востребованных у читателей изданий по благоприятным ценам, сообщает ТАСС.

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