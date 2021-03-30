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Путин обсудил с Меркель и Макроном регистрацию «Спутника V» в Евросоюзе
Владимир Путин обсудил положение дел в отношениях между Россией и Евросоюзом / Фото: Администрация президента РФ

Путин обсудил с Меркель и Макроном регистрацию «Спутника V» в Евросоюзе

Юлия Курганова

Внешняя политика

Президент РФ Владимир Путин пообщался в формате видеоконференции с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном. Особое внимание они уделили задаче объединения усилий в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом во вторник, 30 марта, сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что лидеры трех стран при обсуждении данного вопроса сосредоточились на мерах по предотвращению дальнейшего распространения заболевания. Они затронули перспективы регистрации в Евросоюзе российской вакцины «Спутник V», а также возможные поставки и совместное производство этого препарата в странах ЕС.

Напомним, что вакцина от COVID-19 «Спутник V» была разработана в Центре имени Гамалеи. В настоящий момент препарат зарегистрировали в 58 странах, чье общее население превышает 1,5 миллиарда человек. По количеству одобрений регуляторами «Спутник V» находится на втором месте в мире. Его эффективность составляет 91,6 процента.

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ЕвросоюзАнгела МеркельЭммануэль Макрон
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