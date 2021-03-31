Росгвардейцы эвакуировали 20 человек из горевшего дома на юго-западе столицы
Сотрудники Росгвардии эвакуировали 20 жильцов из загоревшегося многоквартирного дома на улице Профсоюзная. Об этом сообщили в среду, 31 марта, в пресс-службе столичного управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.
Во время патрулирования территории росгвардейцы заметили клубы дыма, который шел из окон жилого дома. Они вызвали пожарных и медиков и приступили к эвакуации жильцов многоэтажки.
Отмечается, что при пожаре никто не пострадал.
Прибывшим на место спасателям вскоре удалось полностью ликвидировать очаг возгорания, сообщает агентство «Москва».
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