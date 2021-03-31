Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Полиция задержала трех подозреваемых в ограблении столичной пенсионерки
Фото: Пресс-служба Госдумы

Полиция задержала трех подозреваемых в ограблении столичной пенсионерки

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, Рязанский проспект Карта всех событий

Полиция задержала троих подозреваемых в ограблении пенсионерки в столичном районе Выхино-Жулебино. Об этом во вторник, 30 марта, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

В отдел полиции поступило заявление от 58-летней женщины. Она сообщила, что в ее незапертую квартиру вошли двое молодых людей, они представились мастерами по замене розеток. Отказавшись от услуги, пенсионерка попросила их выйти из помещения. В это время один из незнакомцев схватил ее сумку, в которой были документы и банковские карты, после чего злоумышленники выбежали из квартиры.

Через несколько часов после инцидента сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать на Рязанском проспекте предполагаемых участников ограбления. Ими оказались двое приезжих мужчин в возрасте 20 и 33 лет и 24-летняя москвичка, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о грабеже. Суд избрал в отношении мужчин меру пресечения в виде заключения под стражу, задержанной девушке — домашний арест.

Видео: ГУ МВД по Москве

Читайте также: СК начал проверку после сообщений об избиении пенсионерки на севере Москвы

ограблениеподозреваемые задержаныпенсионерка
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать подростку

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Горе украинцам без ума и без вакцины

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва музыкальная: угадай «Мелодию» с двух кружек

Елена Гагарина
Елена Гагарина

От Смутного времени до полета в космос: чем удивит Московский Кремль

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Группа «Кино» и пустота: возможен ли концерт без Виктора Цоя

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Корабль на мели: во что обходится ошибка капитана

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Православие и мясо: можно ли есть заменители в пост

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте
Читайте нас в