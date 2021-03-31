Полиция задержала трех подозреваемых в ограблении столичной пенсионерки

Фото: Пресс-служба Госдумы

Россия, Москва, Рязанский проспект Карта всех событий

Полиция задержала троих подозреваемых в ограблении пенсионерки в столичном районе Выхино-Жулебино. Об этом во вторник, 30 марта, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

В отдел полиции поступило заявление от 58-летней женщины. Она сообщила, что в ее незапертую квартиру вошли двое молодых людей, они представились мастерами по замене розеток. Отказавшись от услуги, пенсионерка попросила их выйти из помещения. В это время один из незнакомцев схватил ее сумку, в которой были документы и банковские карты, после чего злоумышленники выбежали из квартиры.

Через несколько часов после инцидента сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать на Рязанском проспекте предполагаемых участников ограбления. Ими оказались двое приезжих мужчин в возрасте 20 и 33 лет и 24-летняя москвичка, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о грабеже. Суд избрал в отношении мужчин меру пресечения в виде заключения под стражу, задержанной девушке — домашний арест.

Видео: ГУ МВД по Москве

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