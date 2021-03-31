Свыше 700 мошеннических сайтов по продаже авиабилетов появилось в марте

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Количество мошеннических сайтов, через которые якобы можно приобрести авиабилеты, увеличилось в марте этого года более чем в два раза — с 300 до 700. В основном фейковые порталы ориентированы на русскоговорящую аудиторию.

Отмечается, что наиболее распространенными словами в адресе таких сайтов выступают avia, bilet, travel и ticket. Обычно подобный сайт работает несколько дней, а потом переезжает на новый домен.

Руководитель блока специальных сервисов компании Infosecurity a Softline Company Сергей Трухачев рассказал, что мошенники создают порталы несуществующих турагентств. Они используют реальные сведения по авиаперелетам, но с более низкой стоимостью билетов. Злоумышленники стараются как можно быстрее перевести пользователя на страницу с оплатой и ввода данных банковской карты.

— Бонусом является кража персональных данных человека, — добавил эксперт.

Он отметил, что ссылки на мошеннические сайты чаще всего приходят в сообщениях на электронную почту, в мессенджеры и соцсети, где предлагаются разные привилегии, например, скидки на билеты. Фейк от реального сайта отличить нетрудно: иногда название платформы может быть написано правильно, но с одним лишним словом и в текстах часто встречаются ошибки, сообщает издание «Известия».

Для защиты пользователей от мошеннических сайтов сервис Aviasales совместно с Роскачеством запустили проект настоящийбилет.рф, там можно проверить подлинность сайта.

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