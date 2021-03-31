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Исторический аудиогид запустили на МЦД
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Исторический аудиогид запустили на МЦД

Виктория Родимкина

Город
Россия, Московская область, ДолгопрудныйКарта всех событий

На первом маршруте Московского центрального диаметра (МЦД-1) запустили аудиогид, который рассказывает об истории станций, районов и достопримечательностей. Проект подготовлен совместно с просветительским сервисом Arzamas.

Пассажиры смогут узнать о «русском Кембридже» около станции Новодачная, а также о том, как станция Марк получила свое название и как в Сколкове нашли потерянный дворец. Помимо этого, аудиогид расскажет, почему пропала и как вернулась главная достопримечательность Лобни.

Аудиогид также доступен на сайте и в приложении проекта Arzamas. Горожане могут выбрать станцию, о которой хотят узнать подробнее, а также прослушать всю аудиоэкскурсию по маршруту МЦД-1 — от Одинцова до Лобни.

Проект запущен по просьбе самих пассажиров, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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МЦДисторияаудиогид
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