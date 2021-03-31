Исторический аудиогид запустили на МЦД

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Россия, Московская область, Долгопрудный Карта всех событий

На первом маршруте Московского центрального диаметра (МЦД-1) запустили аудиогид, который рассказывает об истории станций, районов и достопримечательностей. Проект подготовлен совместно с просветительским сервисом Arzamas.

Пассажиры смогут узнать о «русском Кембридже» около станции Новодачная, а также о том, как станция Марк получила свое название и как в Сколкове нашли потерянный дворец. Помимо этого, аудиогид расскажет, почему пропала и как вернулась главная достопримечательность Лобни.

Аудиогид также доступен на сайте и в приложении проекта Arzamas. Горожане могут выбрать станцию, о которой хотят узнать подробнее, а также прослушать всю аудиоэкскурсию по маршруту МЦД-1 — от Одинцова до Лобни.

Проект запущен по просьбе самих пассажиров, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Рекордное число пассажиров проехало за сутки на МЦД