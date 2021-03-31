Новые мобильные пункты вакцинации от бешенства откроются в Москве

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Дополнительные 40 мобильных пунктов вакцинации животных от бешенства откроются в апреле текущего года в Москве. Пункты появятся рядом с площадками для выгула собак во всех округах. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета ветеринарии города Москвы.

Отличительным признаком таких пунктов будет синий цвет палатки и логотип государственной ветеринарной службы Москвы. Прием животных будет возможен до октября. Отмечается, что вакцинация животных абсолютно бесплатна.

— Мы напоминаем владельцам животных, что отсутствие вакцинации у питомцев или уклонение от ее проведения является нарушением закона, за которое предусмотрена административная ответственность, — напомнили в ведомстве.

В Москве уже работают временные прививочные пункты, в которых вакцинировать питомца можно также абсолютно бесплатно, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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