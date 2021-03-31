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Терапевт рассказала, чем можно заразиться в общественном бассейне
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Терапевт рассказала, чем можно заразиться в общественном бассейне

Анастасия Колоскова

Здоровье

Современные системы обеззараживания, которые установлены в бассейнах, исключают возможность заражения чем-либо в нем. Однако при посещении душевых кабин следует соблюдать осторожность. Об этом рассказала терапевт Ирина Добрецова.

По словам медика, если при обработке душевых кабин нарушаются правила санобработки, в них можно подхватить грибковую болезнь. Чтобы этого избежать, с собой нужно брать тапочки и не пользоваться многоразовой обувью, которую предлагают в бассейне. Врач уточнила, что заразиться грибком можно лишь в том случае, если у человека есть повреждения на коже.

— Кому бы не рекомендовали ходить в бассейн, это тем людям, у которых есть какие-то... носовые выделения, хрипы, либо кто недавно переболел, — цитирует терапевта «Звезда».

Добрецова развеяла миф о том, что в бассейне можно заразить глистами. Она отметила, что этому препятствуют хлор и другие обеззараживающие средства. Врач высказала мнение, что страх заболеть в бассейне чаще всего является проявлением психосоматики.

Говоря о болезнях, передающихся половым путем, медик заключила, что заразиться ими в бассейне можно только при использовании общих мочалок или полотенец.

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