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Дерматолог назвала единственно верный способ борьбы с папилломами
Фото: pexels.com/pixabay.com

Дерматолог назвала единственно верный способ борьбы с папилломами

Анастасия Колоскова

Здоровье

Папилломы, с которыми люди нередко сталкиваются в течение жизни, следует удалять у врачей, а не у косметологов. Об этом рассказала дерматолог Зоя Константинова

Врач отметила, что папилломы, которые появляются на коже, никак не связаны с вирусом папилломы человека (ВПЧ). По ее словам, вирус может проявляться в виде плоских, аногенитальных и ладонно-подошвенных бородавок. Кожные типы папиллом можно определить по внешнему виду, тогда как папилломы на слизистых оболочках диагностируются методом ПЦР.

Дерматолог уточнила, что на данных момент не существует препаратов для лечения ВПЧ. По словам Константиновой, при борьбе с ним врачи назначают интерфероны и иммуностимуляторы.

— Основным методом борьбы с вирусом папилломы человека является деструкция (разложение, разрушение). Она может быть лазерная, радиочастотная, крио, химическая. Наиболее предпочтительными являются радиочастотная и лазерная, — цитирует медика телеканал «360».

Она уточнила, что удалять новообразования следует не у косметологов, а у врачей.

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