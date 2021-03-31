Проект по профориентации школьников и студентов запустили в Москве

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Проект «Вокруг профессий» по профориентации школьников и студентов в возрасте от 14 до 25 лет запустили в Москве. Об этом рассказал руководитель проектов «ВРаботе» и «Вокруг профессий» Амир Сараков.

В проекте будет собрана информация, которая поможет учащимся с выбором профессии и университета. Среди материалов будут различные тестирования, диагностики и обучающий видеоконтент. «Вокруг профессий» является новым направлением проекта «ВРаботе», который занимается трудоустройством молодежи.

— Мы поняли, что можем помогать с трудоустройством и выбором будущей профессии не только студентам, но и школьникам. В рамках проекта «Вокруг профессий» мы будем сотрудничать со школами и колледжами для проведения совместных с работодателями профориентационных мероприятий, — рассказал Сараков.

Отмечается, что проект будет состоять из трех блоков, первый — информационный. В нем участники смогут прочитать и послушать о доступных программах профориентации. Второй блок — консультативный. В нем можно будет ознакомиться с различными практиками трудоустройства и программами стажировок. Третий блок предполагает коммуникацию с компаниями, где школьники и студенты погрузятся в профессиональную среду.

Участники проекта смогут ознакомиться с самыми популярными направлениями в работе — от IT до спорта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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