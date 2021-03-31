«Нажимал на яркие красные кнопки»: Ургант высмеял странный твит Пентагона

Фото: instagram.com/urgantcom

Телеведущий Иван Ургант высмеял сообщение, появившееся в Twitter-аккаунте стратегического командования США — Пентагоне. Несколько букв и символов набрали 8,5 тысяч лайков.

— Несколько часов Пентагон никак не комментировал происходящее. Все переполошились, в боевую готовность были приведены все армии, Артем Шейнин надел каску и бронежилет. Весь мир пытался разгадать это послание, — заявил Ургант.

Он пояснил, что ребенок сотрудника остался в командном пункте стратегического управления.

— Мы взяли эти буквы и переложили их на русскую раскладку. Получилось вот что: «Аните Цой присвоено звание Народной артистки России», — пошутил Ургант. — Российский ребенок, если бы остался в таком командном пункте стратегического управления, ни на какую клавиатуру бы не нажимал, на какие-то там незнакомые буквы. Он нажимал бы на яркие красные кнопки.

Видео опубликовано на YouTube.