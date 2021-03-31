Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Все системы жизнеобеспечения Москвы работают штатно, несмотря на непогоду
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Все системы жизнеобеспечения Москвы работают штатно, несмотря на непогоду

Виктория Родимкина

Город

В разных районах столицы в ночь на среду, 31 марта, выпало от 6 до 16 миллиметров осадков. Несмотря на это, системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме. Об этом сообщил Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

В Комплексе городского хозяйства отметили, что максимальное количество осадков выпало на юге, юго-западе и на западе столицы.

— Все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме. В местах возможных временных скоплений воды дежурят бригады и спецтехника ГУП «Мосводосток», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что специалисты проводят работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы и ливнестоков.

Читайте также: Пятая часть месячной нормы осадков выпала в ночь на 31 марта в Москве

непогода в столицегородское хозяйствоМосводосток
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Покойся с миром, «Мир»

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Поэт Тарас Шевченко: между Россией и Украиной

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать подростку: рекомендации РПЦ

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва музыкальная: угадай «Мелодию» с двух кружек

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Горе украинцам без ума и без вакцины

Елена Гагарина
Елена Гагарина

От Смутного времени до полета в космос: чем удивит Московский Кремль

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Группа «Кино» и пустота: возможен ли концерт без Виктора Цоя

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте
Читайте нас в