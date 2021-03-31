Все системы жизнеобеспечения Москвы работают штатно, несмотря на непогоду

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В разных районах столицы в ночь на среду, 31 марта, выпало от 6 до 16 миллиметров осадков. Несмотря на это, системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме. Об этом сообщил Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

В Комплексе городского хозяйства отметили, что максимальное количество осадков выпало на юге, юго-западе и на западе столицы.

— Все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме. В местах возможных временных скоплений воды дежурят бригады и спецтехника ГУП «Мосводосток», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что специалисты проводят работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы и ливнестоков.

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