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Инвестор назвала шесть правил, чтобы не платить за кредитную карту
Фото: Youtube/InvestFuture

Инвестор назвала шесть правил, чтобы не платить за кредитную карту

Виктория Федотова

Финансы

Биржевой аналитик и инвестор Кира Юхтенко назвала шесть правил разумного использования кредитных карт. По ее словам, у многих упали доходы, и люди стали чаще пользоваться кредитными картами. Есть правила, которые позволяют пользоваться деньгами банков бесплатно.

— Первое правило: изучите условия договора при оформлении кредитной карты. Обратите внимание на льготный период, в который банк не взимает проценты за пользование заемными деньгами. Второй момент: посмотрите на ограничения по кредитке. Как правило, это снятие наличных и перевод со счета на счет, смотрите на бонусы, которые предлагает банк, — отметила Юхтенко.

Второе правило — «нет денег, не покупайте». Кредитка — это иллюзия больших денег, но она краткосрочная. Пользуясь кредиткой сегодня, вы уменьшаете свой доход. Это прямой путь попадания в долговую петлю, выбраться из которой очень непросто, добавила эксперт.

— Третий совет: не доводите до процентов. Если вы воспользовались кредиткой, погасите долг до окончания льготного периода, чтобы не взимались проценты. Следите за ситуацией. По льготному периоду есть ловушка: важен не он, а расчетная дата. Уточняйте ее в банке. Четвертый совет: не снимайте наличные в банкомате, — пояснила биржевой аналитик.

Пятый совет — использовать кредитку как залог, если в отпуске вы взяли машину в прокат. Деньги будут заморожены, снимать их не будут, а потом деньги размораживаются, и проценты за это начисляться не будут.

— Шестой совет — не пренебрегайте бонусами и милями. Чем больше денег по кредитке вы тратите, тем больше бонусов вы получите. Главное, не входить в ажиотаж, чтобы не потратить больше, чем можете себе позволить, просто для того, чтобы заработать бонусы, — сообщила эксперт.

Видео опубликовано на YouTube.

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